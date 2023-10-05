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Кто является величайшим баскетболистом в истории?

Кто является величайшим баскетболистом в истории?
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Баскетбол является одним из самых индивидуальных, зависящих от личности, командных видов спорта. Данный фактор особенно влияет на то, что особенно жаркие дискуссии насчёт топов игроков происходят именно в НБА. Сравнения игроков разных эпох уже стали частью культуры, подобные дискуссии ежедневно ведутся во множестве американских барбершопов.

Самый животрепещущий вопрос, который не обходит стороной даже самого казуального болельщика, — это то, кто же является самым величайшим баскетболистом в истории. Нам очень хочется узнать мнение нашей аудитории. Кто же является тем самым GOAT?

В опросе представлены наиболее популярные ответы на подобный вопрос, а не авторское мнение о четырёх лучших баскетболистах в истории.
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