Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Жальгирис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден провёл первую тренировку за «Филадельфию» после ссоры с Дэрилом Мори

Джеймс Харден провёл первую тренировку за «Филадельфию» после ссоры с Дэрилом Мори
Комментарии

В сети появились фотографии разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена с тренировки команды.

Напомним, ранее Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 34-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.

Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду:

Момент с тренировки:
Видео
Журналист рассказал об отношении «Филадельфии» к Джеймсу Хардену после его визита в лагерь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android