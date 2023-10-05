Писклов предложил купить билеты человеку, разбившему его машину после игры с «Зенитом»

Баскетболист «Уралмаша» Кирилл Писклов отреагировал на то, что неизвестный разбил заднее стекло в его автомобиле, который достался ему после второго места на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Эта история, конечно, не обрадовала меня, но я очень добрый человек. Я никому не хочу делать никакого зла и, на самом деле, мне не нужны эти колонки и вообще ничего не надо. Мне хочется просто найти этого человека и позвать на нашу игру с «Руной» 6 октября. Я даже готов за свои деньги купить ему билет — пусть приходит, посмотрит, поболеет», — приводит слова Писклова Telegram-канал «Перехват».

Это произошло 4 октября в первом часу ночи рядом с домом, который снимает Кирилл. Сообщается, что из машины пропала колонка. Нанесённый ущерб оценивается в примерную сумму в 100 тысяч рублей.