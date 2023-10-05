Желько Обрадович рассказал, из-за чего сорвался переход Николы Миротича в «Партизан»

Главный тренер сербского «Партизана» Желько Обрадович рассказал о переговорах с известным форвардом Николой Миротичем, трансфер которого сорвался из-за давления со стороны политиков и представителей церкви.

«Я расскажу всё, что знаю об этом. После нескольких разговоров с Николой он позвонил мне и сказал, что обязательно перейдёт в «Партизан».

Единственное, что нам оставалось, это разобраться с документами между ним и «Барселоной» и всей этой неразберихой. Тем не менее мы продолжали общаться всё это время.

Никола – чрезвычайно вежливый парень, и все эти разговоры были очень приятными, и всё шло как надо – мы говорили о процессе формирования команды, о том, каких игроков мы хотим привлечь, как мы планируем играть, его интересовала каждая деталь.

После двух недель подобных разговоров он позвонил мне и сказал, что всё ещё не может приехать. Когда я спросил его почему, он сказал мне, что из-за давления.

Я сказал ему, что мы все находимся под давлением. Оскорбления, ожидания и угрозы – это часть работы, но на самом деле никто не пострадал от этого давления, и думаю, что он сможет с ним справиться. Затем он рассказал, что получил несколько звонков и был вынужден сдаться.

Говорю вам именно так, как он мне рассказал. Он не назвал никаких имён, но сказал, что ему звонили политики и представители церкви. Мне это известно. Он может это подтвердить», – приводит слова Обрадовича Basket News.

Напомним, в итоге Миротич подписал трёхлетний контракт с итальянским «Миланом».