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Стивен Джексон рассказал об изнурительных тренировках в «Майами Хит»

Стивен Джексон рассказал об изнурительных тренировках в «Майами Хит»
Стивен Джексон
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон рассказал, что не хотел играть за «Майами Хит» из-за подхода к тренировкам в команде.

«Я поехал в небольшой, даже не в тренировочный лагерь. Они организовали летом мини-лагерь перед тренировочным лагерем. Я пошёл на это. Но после десятиминутной растяжки и десятиминутной тренировки я сказал: «Я не хочу здесь играть», – сообщил Джексон в подкасте All The Smoke.

Напомним, в прошлом сезоне «Майами Хит» во главе с Джимми Батлером дошёл до финала НБА, где команда встретилась с «Денвер Наггетс». Клуб из Флориды уступил по итогам финальной серии со счётом 1-4.

Отметим, что раньше главный тренер «Майами» Пэт Райли был известен жёстким наведением дисциплины внутри коллектива и изнурительными тренировками.

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