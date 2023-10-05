Стивен Джексон рассказал об изнурительных тренировках в «Майами Хит»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон рассказал, что не хотел играть за «Майами Хит» из-за подхода к тренировкам в команде.

«Я поехал в небольшой, даже не в тренировочный лагерь. Они организовали летом мини-лагерь перед тренировочным лагерем. Я пошёл на это. Но после десятиминутной растяжки и десятиминутной тренировки я сказал: «Я не хочу здесь играть», – сообщил Джексон в подкасте All The Smoke.

Напомним, в прошлом сезоне «Майами Хит» во главе с Джимми Батлером дошёл до финала НБА, где команда встретилась с «Денвер Наггетс». Клуб из Флориды уступил по итогам финальной серии со счётом 1-4.

Отметим, что раньше главный тренер «Майами» Пэт Райли был известен жёстким наведением дисциплины внутри коллектива и изнурительными тренировками.