Игрок «Панатинаикоса» Хуанчо Эрнангомес: не нравится, что меня называют Бо Крус

Испанский форвард «Панатинаикоса» Хуанчо Эрнангомес рассказал о том, что ему не нравится, когда его называют Бо Крус – именем героя в фильме «Прорваться в НБА» (Hustle).

«Я на самом деле закрытый человек. Теперь, когда все меня узнают, это тяжело. Конечно, я снимался в фильме не по этой причине. Это единственное, о чём я сожалею. Если тебя никто не знает и ты снялся в фильме, это здорово. Потому что лучшая часть фильма — это встреча со всеми людьми, с которыми я познакомился. Посмотрел, как снимают кино. Это было потрясающе. Конечно, фильм мне очень помог. Я счастлив, потому что, если дети видят фильм и он их мотивирует, это хорошо.

Мне не нравится, что все называют меня Бо Крус, как будто все тебя знают. Или все думают, что они мои друзья, потому что видели меня на экране. Это тяжело. У актёров тяжёлая жизнь. Я разговаривал с Адамом (Сэндлером), и он не может никуда пойти. Он не может пойти в супермаркет, он не может пойти в кинотеатр, он ничего не может сделать. Так что это тяжёлая жизнь.

Но фильм вышел отличным, опыт был отличным. Конечно, я семь лет играл в НБА. Я всю жизнь пытался туда пробиться, и меня зовут Хуанчо Эрнангомес. Вначале я злился, когда меня называли Бо Крус. Но через некоторое время я понимаю, что Бо Крус — часть жизни Хуанчо Эрнангомеса. Если люди узнают меня только по фильму, я скажу им «привет». Если им понравится фильм, я рад за них, потому что я тоже очень усердно работал над фильмом.

Если они узнают меня из-за моей баскетбольной игры, я тоже буду счастлив», – приводит слова Хуанчо Эрнангомеса Eurohoops.