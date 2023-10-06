Тайлер Хирроу отреагировал на то, что в межсезонье его воспринимали как «актив»

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу признался, что спокойно относится к тому, что в межсезонье его воспринимали как «актив», который может быть задействован командой для приобретения звезды НБА Дэмьена Лилларда. Лиллард в итоге стал игроком «Милуоки Бакс».

«Я просто хочу выступать там, где я нужен. В конце концов, это бизнес, и я стараюсь учитывать это. Ведь в НБА я зарабатываю миллионы долларов и, таким образом, обеспечиваю свою семью на всю оставшуюся жизнь. Возможно, я немного разочаровался, но в то же время я понимаю, что это бизнес», — приводит слова Тайлера пресс-служба НБА.

Хирроу тренируется на базе команды по американскому футболу:

Ранее Тайлер высказался о своём несостоявшемся обмене в «Портленд » в рамках сделки по Лилларду.