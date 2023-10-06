Фред Ванвлит объяснил, почему он принял решение покинуть «Торонто» и перейти в «Хьюстон»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» американец Фред Ванвлит рассказал о том, почему он решил перейти из канадского клуба «Торонто Рэпторс» в стан «ракет».

«Хьюстон — отличное место для жизни. Мне пришлось оценить варианты, которые были на столе, и для меня в то время это был лучший вариант. Я выбрал то, что имело наибольший смысл для меня и моей семьи. Просто общение и встречи с ребятами — это огромная причина (по которой я перешёл). Я встретился со Стоуном и руководством, и они поделились со мной своим видением того, где хочет находиться команда и моё место в ней, это идеальное совпадение. Просто рад быть здесь», – приводит слова Ванвлита The Athletic.

Напомним, Фред Ванвлит является чемпионом НБА в составе «Торонто». Команда выиграла титул в сезоне-2018/2019.