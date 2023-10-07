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Майк Браун обозначил цели «Сакраменто» на предстоящий сезон НБА

Майк Браун обозначил цели «Сакраменто» на предстоящий сезон НБА
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Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун рассказал о мотивации команды на предстоящий сезон-2023/2024 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я сказал команде, что в этом году слон в команде не такой уж и розовый. А розовый слон — это лишь просто всеобщие ожидания. И я сказал им, что реальность такова: что мы боремся за чемпионство. Всё очень просто.

Это то, чего мы хотим добиться. Это то, за что мы боремся. Мы уже хорошая команда. Мы уже клуб уровня плей-офф и поэтому боремся за чемпионство так же, как и все остальные. И первое, что нужно сделать для того, чтобы добиться чего-то в жизни, — поверить в это. Если ты в это не веришь, то ничего не произойдёт», — приводит слова Брауна Andscape.

Напомним, в прошлом сезоне «Сакраменто» впервые за долгое время вышел в плей-офф НБА, где в первом раунде уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4.

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