Тренер «Монако» Саша Обрадович — о Евролиге: добиваться побед будет сложнее, чем раньше

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович поделился ожиданиями от сезона-2023/2024 Евролиги. Также он сообщил, что лига стала более конкурентной.

«Я думаю, что никто не должен обращать внимание на ожидания и ставить нас в наилучшую возможную ситуацию, возможно, в какие-то моменты мы будем фаворитами. Я считаю, что важнее двигаться игры к игре и ставить новые цели шаг за шагом. В этом сезоне будет намного сложнее, и я ожидаю даже гораздо более серьёзной конкуренции, чем в предыдущие годы. Добиваться побед будет намного сложнее, чем в прошлом году», – приводит слова Обрадовича Eurohoops.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Монако» впервые в истории пробился в «Финал четырёх» Евролиги, где занял третье место.