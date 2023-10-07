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Кевин Дюрант: на нас набросятся, если «Финикс» не станет чемпионом

Кевин Дюрант: на нас набросятся, если «Финикс» не станет чемпионом
Кевин Дюрант
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант рассказал о том, что будет с командой, если клуб из Аризоны не станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023/2024.

«Я чувствую, что мы должны побеждать в каждой игре. Целью всегда является чемпионство… посмотрим, что произойдёт. Очевидно, что, если мы не выиграем титул, на нас набросятся», – приводит слова Дюранта Fadeaway World.

В прошлом сезоне «Финикс» с Дюрантом в составе пробился в плей-офф Западной конференции. По ходу первого раунда команда обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-1, однако затем уступила будущему чемпиону НБА, «Денвер Наггетс», со счётом 2-4.

В нынешнее межсезонье в «Финикс» был обменян Брэдли Бил из «Вашинтон Уизардс», который создаст грозное атакующее трио вместе с Дюрантом и Девином Букером.

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