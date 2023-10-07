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Саша Обрадович: «Монако» сохранил костяк и будет конкурировать с большими командами

Саша Обрадович: «Монако» сохранил костяк и будет конкурировать с большими командами
Саша Обрадович
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Главный тренер «Монако» Саша Обрадович рассказал о костяке своей команды в новом сезоне Евролиги и чемпионате Франции по баскетболу. Также он затронул тему внутрикомандной «химии».

«Мы сохранили свой костяк, но, как обычно, никогда не знаешь, даже с теми же ребятами, просто с парой новых лиц может нарушиться «химия». Мы ожидаем увидеть, на что способен Кемба Уокер, мы всё ещё не знаем этого.

У нас нет правильного представления картины, чтобы судить о ситуации сейчас. Мы собираемся становиться лучше, и я работаю с отличной группой людей. У меня есть полная поддержка, пока мы держимся вместе, мы можем конкурировать с большими командами, как в предыдущие годы», — приводит слова Обрадовича Eurohoops.

Напомним, в прошлом сезоне Евролиги команда под руководством Обрадовича впервые в истории пробилась в «Финал четырёх», по итогам турнира «Монако» занял третье место.

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