Никола Йокич: чтобы быть хорошим игроком, нужно быть фанатиком баскетбола

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич признался, что иногда смотрит за семинарами Желько Обрадовича, Душана Алимпиевича и Игоря Кокошкова.

«Я не смотрю много семинаров, но мне нравится их просматривать. Я наблюдал за Обрадовичем и парой других тренеров, таких как Душан Алимпиевич, который сейчас тренирует «Бешикташ». Я наблюдал за Игорем Кокошковым, который сейчас в «Атланте». Я посмотрел его пару семинаров. Если ты хочешь быть хорошим баскетболистом, тебе нужно быть фанатиком баскетбола. Это должно стать твоей жизнью», — приводит слова Йокича Eurohoops.

Напомним, Йокич в составе «Денвер Наггетс» стал чемпионом НБА сезона-2022/2023. Команда на своём пути обыграла «Миннесоту Тимбервулвз», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и в финале победила «Майами Хит». При этом сербский центровой был признан самым ценным игроком финала.

Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками: