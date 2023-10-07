Милутинов — о 25 минутах без замен в игре с «Панатинаикосом»: у меня подкосились ноги

Сербский центровой греческого «Олимпиакоса» Никола Милутинов рассказал, как провёл 25 минут без замен в матче 1-го тура Евролиги с «Панатинаикосом» (88:78).

«В какой-то момент это было действительно трудно. У меня подкосились ноги, но когда наступил овертайм… Я не хотел сдаваться. Я хотел выложиться на полную на площадке, у меня будет сегодняшний вечер и завтрашний день, чтобы отдохнуть. Просто хотел отдать всё ради этого клуба, ради этой команды.

Здорово начать сезон таким образом. У нас много потерь, важные игроки сегодня не сыграли за команду. Мы знали, что это будет другая игра по сравнению с кубковым матчем пару дней назад», — приводит слова Милутинова Basket News.

Отметим, что на счету Милутинова 15 очков и семь подборов. Сербский центровой провёл на площадке всю вторую половину (вторую и третью четверть) и овертайм.