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Милутинов — о 25 минутах без замен в игре с «Панатинаикосом»: у меня подкосились ноги

Милутинов — о 25 минутах без замен в игре с «Панатинаикосом»: у меня подкосились ноги
Никола Милутинов
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Сербский центровой греческого «Олимпиакоса» Никола Милутинов рассказал, как провёл 25 минут без замен в матче 1-го тура Евролиги с «Панатинаикосом» (88:78).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
70 : 65
Монако
Монако, Монако
Валенсия: Харпер, Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Джонс, Inglis, Jovic, Туре, Робертсон, Дэвис, Оджелей
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс

«В какой-то момент это было действительно трудно. У меня подкосились ноги, но когда наступил овертайм… Я не хотел сдаваться. Я хотел выложиться на полную на площадке, у меня будет сегодняшний вечер и завтрашний день, чтобы отдохнуть. Просто хотел отдать всё ради этого клуба, ради этой команды.

Здорово начать сезон таким образом. У нас много потерь, важные игроки сегодня не сыграли за команду. Мы знали, что это будет другая игра по сравнению с кубковым матчем пару дней назад», — приводит слова Милутинова Basket News.

Отметим, что на счету Милутинова 15 очков и семь подборов. Сербский центровой провёл на площадке всю вторую половину (вторую и третью четверть) и овертайм.

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