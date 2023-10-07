Тренер «Монако» Обрадович оценил вероятность работы в национальной команде

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович прокомментировал возможную работу в национальной команде.

«Если когда-нибудь это произойдёт, я действительно хотел бы прочувствовать работу в национальной команде. Даже к работе в другой сборной я открыт. Мы знаем, что баскетбол — это спорт номер один в Сербии, но я открыт для различных вызовов. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь, в Монако, так что давайте посмотрим, насколько долго я здесь пробуду», — приводит слова Обрадовича Eurohoops.

Напомним, в прошлом сезоне Евролиги команда под руководством Обрадовича впервые в истории пробилась в «Финал четырёх», по итогам турнира «Монако» занял третье место.

Ранее Обрадович рассказал о костяке «Монако» в новом сезоне Евролиги и чемпионате Франции по баскетболу.