Йокич высказался о проведении предсезонного матча «Денвера» в Сербии

Звёздный центровой «Денвера» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич рассказал о возможном проведении предсезонного матча «Наггетс» в его родной стране.

«Думаю, это было бы здорово. В Сербии много болельщиков «Наггетс» и людей, которые любят баскетбол. Думаю, что это было бы хорошее шоу», — приводит слова Йокича журналистка Кэти Виндж в своём «твиттере».

Напомним, Йокич в составе «Денвер Наггетс» стал чемпионом НБА сезона-2022/2023. Команда на своём пути обыграла «Миннесоту Тимбервулвз», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и в финале победила «Майами Хит». При этом сербский центровой был признан самым ценным игроком финала.

Ранее Йокич признался, что иногда смотрит за семинарами Желько Обрадовича, Душана Алимпиевича и Игоря Кокошкова.

Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками: