Виктор Вембаньяма — о решении Эмбиида выступать за сборную США: мне грустно за Камерун

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Франции по баскетболу Виктор Вембаньяма поделился эмоциями, после того как лучший игрок прошлого регулярного сезона НБА Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») решил выступать за национальную команду США.

«На самом деле у меня нет своего мнения, мне просто грустно за Камерун», — приводит слова Вембаньямы журналист Том Осборн.

Напомним, Эмбиид родился в Камеруне, но при этом имеет французское и американское гражданство и поэтому мог выбирать за какую национальную команду будет выступать. Окончательный выбор Джоэла пал на США.

29-летний Эмбиид, заявил, что принял это решение исходя из интересов семьи. В прошлом регулярном чемпионате НБА центровой набирал в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 результативные передачи.

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