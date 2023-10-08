Мэтт Барнс: в «Милуоки» у Дэмьена Лилларда больше шансов на титул, чем в «Майами»

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэтт Барнс рассказал, что у разыгрывающего «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда больше шансов на титул в стане «оленей», чем если бы игрок перешёл в «Майами Хит».

«Я рад за Лилларда. Очевидно, что он хотел поехать в Майами. Этого в итоге не произошло, но я думаю, что для него возможность победить — это основная цель, и его объединение с Яннисом (Адетокунбо) определённо даст ему отличную возможность выиграть чемпионат.

Я считаю, что у него появилась, вероятно, даже лучшая возможность [на титул], чем у него была бы в «Майами». Добавлю, что Восточная конференция очень сильна и Западная тоже, так что я действительно рад началу сезона», — приводит слова Барнса TMZ.

Напомним, в нынешнее межсезонье Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в результате трёхстороннего обмена с участием «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз». Ранее баскетболист заявлял, что желает продолжить карьеру только в «Майами Хит».