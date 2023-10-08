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Шакил О'Нил поделился фото в майке с лозунгом «Шака в президенты США»

Шакил О'Нил поделился фото в майке с лозунгом «Шака в президенты США»
Шакил О'Нил
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил поделился фото со своим изображением. При этом на майке написано: «Шака в президенты — 2024».

Шакил О'Нил

Шакил О'Нил

Отметим, в 2024 году в Соединённых штатах Америки пройдут выборы в президенты. Действующим президентом США является Джо Байден.

Напомним, в своей карьере Шакил О'Нил успел поиграть за «Орландо Мэджик», Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Бостон Селтикс», «Финикс» Санз» и «Кливленд Кавальерс».

Бывший центровой О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Шакил О'Нил встретился с Яо Мином:

Момент с Шаком:
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