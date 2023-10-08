Мо Бамба рассказал, каким образом Эмбиид повлиял на его решение перейти в «Филадельфию»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Мо Бамба рассказал, как звёздный центровой Джоэл Эмбиид повлиял на его переход в команду из Пенсильвании.

«Джоэл, вероятно, сыграл самую важную роль в моем переходе [в «Филадельфию»]. Все остальные говорили: «Было бы здорово иметь тебя в команде». Но Эмбиид стал единственным человеком, кто помог мне найти свой путь в тот момент, когда я был свободным агентом.

Я рассматривал другие команды, но Джоэл сказал: «Слушай, я не говорю тебе, куда переходить. В конце концов, ты сам отвечаешь за свою карьеру, но я был бы рад находиться с тобой в одной команде», — приводит слова Бамбы Sixers Wire.

Напомним, 29-летний Эмбиид в прошлом регулярном чемпионате стал самым ценным игроком НБА. Баскетболист помог «Филадельфии» пробиться в плей-офф, где команда сперва обыграла «Бруклин Нетс» со счётом 4-0, но затем в семи играх уступила «Бостон Селтикс» — 3-4.

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида: