Матчи «Хапоэля» с «Вулвз» и «Маккаби» с «Миланом» в Еврокубке и Евролиге были перенесены

Матчи тель-авивских баскетбольных команд «Хапоэля» с вильнюсским «Вулвз» в Еврокубке и «Маккаби» с итальянским «Миланом» в Евролиге были официально перенесены на неопределённый срок в связи с военными действиями на территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Евролиги.

Отметим, что утром 7 сентября группировка ХАМАС (палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа. — Прим. «Чемпионата») атаковала Израиль, нанеся массированный ракетный удар по различным городам. В результате этого погибло множество людей. Израиль объявил о начале полномасштабной войны и начал мобилизационные действия на территории страны.

Напомним, что в первом круге Евролиги «Маккаби» выиграл у сербского «Партизана» со счётом 96:81, а «Хапоэль» в Еврокубке победил словенский клуб «Цедевита Олимпия» – 100:73.