Патрик Беверли показал жест «слишком маленький» после того, как набрал очки через Брауна

Новоиспечённый разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли во время матча в рамках предсезонной подготовки с «Бостон Селтикс» (106:114) стал автором забавного момента.

Во время одного из эпизодов Беверли набрал два очка в «краске» через звёздного атакующего защитника «Бостона» Джейлена Брауна, а потом показал провокационный жест, означающий «слишком маленький, поэтому не способен отзащищаться против оппонента».

Видео можно посмотреть на канале Bball bytes в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После открытия рынка свободных агентов в июле 35-летний Беверли заключил с «Филадельфией» однолетний контракт на общую сумму $ 3,2 млн. В прошлом сезоне защитник выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».

В минувшем регулярном сезоне Патрик в общей сложности принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 6,2 очка, делая 3,7 подбора и 2,9 передачи при общих 40% реализации бросков с игры, 33,5% — трёхочковых.