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Патрик Беверли показал жест «слишком маленький» после того, как набрал очки через Брауна

Патрик Беверли показал жест «слишком маленький» после того, как набрал очки через Брауна
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Новоиспечённый разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли во время матча в рамках предсезонной подготовки с «Бостон Селтикс» (106:114) стал автором забавного момента.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
09 октября 2023, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Притчард - 26, Браун - 19, Порзингис - 17, Тейтум - 13, Уайт - 7, Бриссетт - 7, Холидэй - 6, Хорфорд - 5, Бэнтон - 5, Стивенс - 5, Корнет - 4, Габриэль, Дэвисон, Steward, Walsh, Хозер, Михайлюк, Кета
Филадельфия Сиксерс: Макси - 24, Спрингер - 14, Харрис - 13, Беверли - 12, Бамба - 7, Убре - 6, Петрушев - 6, Смарт - 6, Smith - 5, Рид - 5, Грин - 3, Council - 3, Дюк - 2, Харден, Харрелл, Мелтон, Такер, Tubelis, Эмбиид, Хаус, Коркмаз

Во время одного из эпизодов Беверли набрал два очка в «краске» через звёздного атакующего защитника «Бостона» Джейлена Брауна, а потом показал провокационный жест, означающий «слишком маленький, поэтому не способен отзащищаться против оппонента».

Видео можно посмотреть на канале Bball bytes в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После открытия рынка свободных агентов в июле 35-летний Беверли заключил с «Филадельфией» однолетний контракт на общую сумму $ 3,2 млн. В прошлом сезоне защитник выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».

В минувшем регулярном сезоне Патрик в общей сложности принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 6,2 очка, делая 3,7 подбора и 2,9 передачи при общих 40% реализации бросков с игры, 33,5% — трёхочковых.

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