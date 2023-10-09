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Джейлен Браун во время матча с «Филадельфией» предстал в шортах задом наперёд

Джейлен Браун во время матча с «Филадельфией» предстал в шортах задом наперёд
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Звёздный атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун во время матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (114:106) был замечен в шортах, надетых задом наперёд.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
09 октября 2023, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Притчард - 26, Браун - 19, Порзингис - 17, Тейтум - 13, Уайт - 7, Бриссетт - 7, Холидэй - 6, Хорфорд - 5, Бэнтон - 5, Стивенс - 5, Корнет - 4, Габриэль, Дэвисон, Steward, Walsh, Хозер, Михайлюк, Кета
Филадельфия Сиксерс: Макси - 24, Спрингер - 14, Харрис - 13, Беверли - 12, Бамба - 7, Убре - 6, Петрушев - 6, Смарт - 6, Smith - 5, Рид - 5, Грин - 3, Council - 3, Дюк - 2, Харден, Харрелл, Мелтон, Такер, Tubelis, Эмбиид, Хаус, Коркмаз

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем межсезонье Джейлен Браун и «Бостон» договорились о пятилетнем супермаксимальном продлении контракта на сумму $ 304 млн, что делает контракт самым дорогим в истории НБА.

26-летний Браун в рамках прошлого плей-офф принял участие в 20 встречах, набирая в среднем 22,7 очка, 5,6 подбора и 3,4 передачи при общем 49,6% реализации бросков с игры, трёхочковых — 35,4%.

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