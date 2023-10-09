Джейлен Браун во время матча с «Филадельфией» предстал в шортах задом наперёд

Звёздный атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун во время матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (114:106) был замечен в шортах, надетых задом наперёд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем межсезонье Джейлен Браун и «Бостон» договорились о пятилетнем супермаксимальном продлении контракта на сумму $ 304 млн, что делает контракт самым дорогим в истории НБА.

26-летний Браун в рамках прошлого плей-офф принял участие в 20 встречах, набирая в среднем 22,7 очка, 5,6 подбора и 3,4 передачи при общем 49,6% реализации бросков с игры, трёхочковых — 35,4%.