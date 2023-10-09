Лавар Болл — об игре с Джорданом один на один: он для меня как маленький ребёнок

Шоумен Лавар Болл, который является отцом баскетболиста «Чикаго Буллз» Лонзо Болла и Ламело Болла из «Шарлотт Хорнетс», рассказал о том, что он с лёгкостью бы обыграл Майкла Джордана в игре один на один.

«Смог бы я обыграть Джордана один на один? Легко. Слишком быстрый, слишком сильный. Он ничего не сможет сделать. Он слишком… Он весит 90 кг. Я вешу 120 и могу высоко прыгать. Я просто завалю его, столкну его с ног. Он для меня как маленький ребёнок. Он не сможет заблокировать ни один мой прыжковый бросок», — приводит слова Болла Fadeaway World.

Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи. Он считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА.

Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим: