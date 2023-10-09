Фрэнк Вогель впечатлён дебютом Юты Ватанабэ за «Финикс»

Новоиспечённый главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель восторженно высказался по поводу Юты Ватанабэ, который набрал 10 очков в дебютном матче за команду.

Напомним, вчера, 8 октября, «Финикс» одержал победу в предсезонной игре с «Детройт Пистонс» — 130:126.

«Он был великолепен. В первой половине матча он играл лучше в защите, чем в нападении, но и в нападении он был достаточно хорош. У него есть умение находиться в нужных точках площадки, понимать тактику и видеть игру», — сказал Вогель после матча.

Отметим, что «Финикс» в начале минувшего лета объявил о назначении 50-летнего Фрэнка Вогеля на пост главного тренера взамен уволенного ранее Монти Уильямса, под руководством которого команда вылетела во втором раунде плей-офф НБА, проиграв в серии «Денвер Наггетс» — 2-4.