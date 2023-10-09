«Моя физическая форма лучше, чем когда-либо». Вембаньяма набрал 9 кг за межсезонье

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, выбранный под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года, серьёзно прибавил в весе по ходу межсезонья.

После церемонии драфта вес 19-летнего француза составлял 95 килограммов, перед началом тренировочного лагеря «Сан-Антонио Спёрс» указал, что Вембаньяма весит 104 килограмма, что означает, что центровой набрал целых девять килограммов по ходу межсезонья.

«За последние три месяца я узнал о своём теле столько же, сколько за последние пять лет. Теперь я буду работать с умом, потому что знаю гораздо больше. Чувствую, что моя физическая форма и физическое состояние намного лучше, чем когда-либо в жизни», — приводит слова Вембаньямы expressnews.