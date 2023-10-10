Стал известен статус Леброна и Ривза перед предсезонным матчем с «Бруклином»

Звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс и атакующий защитник Остин Ривз из «Лос-Анджелес Лейкерс» примут участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», сообщает обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке.

Отметим, что для 38-летнего Джеймса предстоящий сезон НБА станет 21-м в карьере профессионального баскетболиста. 25-летний Остин Ривз, в свою очередь, минувшим летом продлил контракт с «Лейкерс» четыре года и общую сумму $ 53,83.

В минувшем сезоне «озёрники» дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс», со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.