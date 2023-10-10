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Стал известен статус Леброна и Ривза перед предсезонным матчем с «Бруклином»

Стал известен статус Леброна и Ривза перед предсезонным матчем с «Бруклином»
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Звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс и атакующий защитник Остин Ривз из «Лос-Анджелес Лейкерс» примут участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», сообщает обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
10 октября 2023, вторник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
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П2

Отметим, что для 38-летнего Джеймса предстоящий сезон НБА станет 21-м в карьере профессионального баскетболиста. 25-летний Остин Ривз, в свою очередь, минувшим летом продлил контракт с «Лейкерс» четыре года и общую сумму $ 53,83.

В минувшем сезоне «озёрники» дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс», со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

«Лейкерс» в сезоне-2023/2024:
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21-й сезон для Леброна не за горами! Какие ожидания от «Лейкерс» в сезоне-2023/2024?
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