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Бен Симмонс перед предсезонным матчем с «Лейкерс» отработал дальние броски

Бен Симмонс перед предсезонным матчем с «Лейкерс» отработал дальние броски
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт — 6:3 в пользу хозяев.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
10 октября 2023, вторник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
2-я четверть
62 : 47
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Hood-Schifino, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш, Джеймс, Винсент, Кристи, Хэйс, Принс, Castleton, Ривз, Fudge, Baugh, Пиппен Мл., Lewis, Valerio-Bodon, Хатимура, Вуд, Hodge
Бруклин Нетс: О'Нил, Уотфорд, Бриджес, Джонсон, Walker, Смит, Симмонс, Brooks, Giles III, Шарп, Томас, Динвидди, Финни-Смит, Клэкстон, Базли

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс перед игрой отметился несколькими попаданиями из-за дуги, а также совершил эффектный данк.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Отметим, что 27-летний баскетболист полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.

Ранее разыгрывающий во время тренировочного лагеря команды продемонстрировал безукоризненную реализацию штрафных бросков. Симмонс удачно реализовал все 10 попыток бросков с линии штрафных.

Момент с Симмонсом:
Видео
Реализующий за карьеру 59,1% штрафных бросков Симмонс 10 раз подряд попал с линии штрафных
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