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Бен Симмонс перед предсезонным матчем с «Лейкерс» отработал дальние броски

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт — 6:3 в пользу хозяев.

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс перед игрой отметился несколькими попаданиями из-за дуги, а также совершил эффектный данк.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Отметим, что 27-летний баскетболист полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.

Ранее разыгрывающий во время тренировочного лагеря команды продемонстрировал безукоризненную реализацию штрафных бросков. Симмонс удачно реализовал все 10 попыток бросков с линии штрафных.