Заключивший новый контракт с «Бостоном» Притчард снова отметился 20+ набранными очками

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (107:114).

Притчард вышел в стартовой пятёрке и провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав 21 очко (7 из 15 с игры, 4 из 11 — трёхочковый). Защитник также отметился пятью передачами, тремя подборами и тремя перехватами.

Таким образом, игрок в нынешних предсезонных играх набирает в среднем 23,5 очка. В прошлой игре с «Филадельфией» Притчард отметился 26 очками.

Отметим, что ранее 25-летний баскетболист договорился с «Бостоном» о продлении контракта на четыре года и общую сумму $ 30 млн.