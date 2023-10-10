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Заключивший новый контракт с «Бостоном» Притчард снова отметился 20+ набранными очками

Заключивший новый контракт с «Бостоном» Притчард снова отметился 20+ набранными очками
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (107:114).

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
10 октября 2023, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Куикли - 21, Barrett - 12, Фурнье - 11, Рэндл - 11, Брансон - 10, Робинсон - 10, Хартенштайн - 9, Дивинченцо - 8, Макбрайд - 6, Grimes - 6, Найт - 3, Джеффрис - 3, Симс
Бостон Селтикс: Притчард - 21, Бэнтон - 20, Михайлюк - 15, Стивенс - 11, Бриссетт - 10, Кета - 7, Хозер - 6, Дэвисон - 5, Walsh - 4, Корнет - 4, Steward - 3, Габриэль - 1

Притчард вышел в стартовой пятёрке и провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав 21 очко (7 из 15 с игры, 4 из 11 — трёхочковый). Защитник также отметился пятью передачами, тремя подборами и тремя перехватами.

Таким образом, игрок в нынешних предсезонных играх набирает в среднем 23,5 очка. В прошлой игре с «Филадельфией» Притчард отметился 26 очками.

Отметим, что ранее 25-летний баскетболист договорился с «Бостоном» о продлении контракта на четыре года и общую сумму $ 30 млн.

Момент с Притчардом:
Видео
Пэйтон Притчард стал автором ключевого трёхочкового броска в матче с «Филадельфией»
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