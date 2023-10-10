Тайлер Хирроу: я не хотел переходить в «Портленд», так что рад, что они меня не выменяли

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу в очередной раз прокомментировал тот факт, что минувшим летом его хотели обменять в «Портленд Трэйл Блэйзерс», чтобы заполучить Дэмьена Лилларда.

«Я не хотел переходить в «Портленд», так что рад, что они меня не выменяли», — приводит слова Хирроу журналист Айра Виндерман.

Сделка не состоялась, потому что «Портленд» оказался не заинтересован ещё в одном молодом защитнике в команде и отправил Лилларда в «Милуоки Бакс».

В минувшем сезоне Тайлер в среднем набирал 20,1 очка, делал 5,4 подбора и 4,2 результативной передачи. После регулярного сезона, где Хирроу выглядел как один из трёх важнейших игроков команды, он получил травму в серии первого раунда и не смог помочь «Хит» в их походе в финал НБА.

Хирроу тренируется на базе команды по американскому футболу: