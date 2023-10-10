В «Сан-Антонио» ещё не определились с расположением Вембаньямы на площадке

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович дал комментарий по поводу молодого центрового Виктора Вембаньямы, которого команды выбрала под первым пиком на драфте НБА — 2023.

«Мы всё ещё пытаемся выяснить, должен ли он находиться на периметре или в посте и в каких ситуациях мы можем максимально эффективно использовать его способности», — приводит слова Поповича журналист Пол Гарсия.

Напомним, сегодня, 10 октября, в городе Оклахома-Сити (США) на арена «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся очередной предсезонный матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержали хозяева со счётом 122:121.

Главным событием матча стала первая предсезонная игра для новоиспечённого французского центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы. Он стал самым результативным игроком команды, набрав 20 очков. Он реализовал 8 из 13 бросков, в том числе два из пяти трёхочковых. К очкам игрок также прибавил пять подборов. На площадке француз провёл 19 минут.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале: