Болельщики «Мемфиса» создали мурал в честь Деррика Роуза

В Сети появилась фотография мурала разыгрывающего Деррика Роуза в Мемфисе.

Напомним, сегодня, 10 октября, «Мемфис Гриззлиз» оказался сильнее «Индианы Пэйсерс» в предсезонном матче (127:122).

Деррик Роуз начал встречу в качестве игрока стартовой пятёрки и провёл в общей сложности 14 минут. За этот период разыгрывающий набрал 13 очков (6 из 8 с игры, 1 из 1 — трёхочковые) и отдал две результативные передачи.

Минувшим летом защитник заключил с «Гриззлиз» двухлетний контракт на общую сумму $ 6,55 млн. На данный момент разыгрывающему 35 лет. Ранее баскетболист выступал в «Нью-Йорке».

Ранее лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин высказался о разыгрывающих «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте и Деррике Роузе.