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Стивен Джексон рассказал, чью судьбу может повторить Джейлен Браун после нового контракта

Стивен Джексон рассказал, чью судьбу может повторить Джейлен Браун после нового контракта
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон высказался по поводу одного из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.

«Трудно строить ожидания, когда у тебя так много игроков, которые получают хорошие деньги. Это ещё не всё. Возьмём в пример Отто Портера, где он? Он получил контракт на $ 100 млн в Вашингтоне, и с тех пор мы его не видели», — приводит слова Джексона Legion Hoops.

Напомним, в это межсезонье Джейлен Браун и «Бостон Селтикс» договорились о пятилетнем супермаксимальном продлении контракта на сумму $ 304 млн, что делает контракт самым дорогим в истории НБА.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» пробился в финал Восточной конференции, где в семи матчах уступил «Майами Хит». Счёт в серии был 3-4. В финале НБА «Хит» проиграли «Денвер Наггетс». Пятая встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд.

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