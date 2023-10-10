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Уильямсон занимает 57-е место в рейтинге лучших игроков нового сезона НБА по версии ESPN

Звёздный тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон разместился на 57-й строчке в рейтинге игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2023/2024 по версии ESPN.

ESPN представило имена баскетболистов, которые заняли места с 51-го по 100-е в рейтинге лучших игроков предстоящего сезона НБА по версии экспертов издания. Уильямсон, выбранный «Нью-Орлеан Пеликанс» под первым номером на драфте 2019 года, занимает лишь 57-е место. В прошлогоднем рейтинге он располагался на 40-й строчке.

Выше Зайона в представленном рейтинге расположились Фред Ванвлит, Дрэймонд Грин, Эндрю Уиггинс, Джош Гидди, Франц Вагнер и Аарон Гордон.

В 29 играх прошлого регулярного сезона НБА 23-летний Уильямсон в среднем набирал 26 очков, совершал семь подборов и отдавал 4,6 передачи.