Сборная Франции ищет варианты вызова отстранённых игроков Единой лиги ВТБ

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта высказался о возможном вызове в национальную команду игроков, выступающих в Единой лиге ВТБ.

«Мы должны утвердить критерии отбора игроков и представить их в Олимпийский комитет до конца октября. И у нас есть совершенно особые случаи, например, игроки, выступающие в России. Они не могут быть приглашены в сборную. Однако всё может измениться. Решением может стать окончание конфликта на Украине, но это также может произойти в результате работы на уровне Международного олимпийского комитета и Министерства спорта.

Мы не можем в одиночку развивать эту тему, но мы рассматриваем все типы решений, которые могут сделать этих игроков доступными. Поэтому мы будем работать над этим и посмотрим, что можно сделать и что будет приемлемым в отношении Украины, которую мы решительно поддерживаем», — приводит слова президента издание L'Équipe.

Напомним, ранее в сборную Франции перестал вызываться разыгрывающий Томас Эртель, перешедший в «Зенит».