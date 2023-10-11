«Нулевой IQ». Стивен Джексон отреагировал на удаление Диллона Брукса в предсезонном матче

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон высказался по поводу удаления лёгкого форварда «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса в предсезонном матче с «Индианой Пэйсерс» (122:103).

«Баскетбольный IQ в этом случае просто приравнивается к нулю. Назовите хотя бы одного человека, который специально делает такую фигню во время матча», — написал Джексон в своих социальных сетях.

Отметим, что Буркс стал участником неприятного эпизода, в результате которого баскетболист был удалён спустя пяти проведённых минут на площадке. Брукс ударил в паховую область центрового «Индианы» Даниэля Тайса.

Диллон перешёл в «Рокетс» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле. По новому контракту форвард заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн.

Диллон Брукс провёл индивидуальную тренировку: