Александар Везенков не будет играть в стартовом составе «Сакраменто» в ближайшее время

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун высказался по поводу новичка команды Александара Везенкова, заявив о том, что игрок всё ещё находится на стадии адаптации.

«Он всё ещё осваивается. Единственное, что мне понравилось, это то, что он не колебался. Мы не хотим, чтобы он был не уверен в себе. Если он чувствует, что открыт, то пусть бросает в любой момент. Для нас важно, чтобы он понял, что если он не забирает подбор, то он должен бежать в защиту.

Он хорошо сыграл в нападении с «Торонто». Мы просто рассматриваем различные сочетания. Возможно, мы введём Сашу во вторую пятёрку, а Криса Дуарте — в третью. Единственное, я не буду менять стартовую пятёрку», — приводит слова Брауна Basket News.

Везенков перешёл в «Кингз» в минувшем межсезонье. Соглашение рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн. Отметим, что в прошлом сезоне форвард стал MVP Евролиги в составе «Олимпиакоса».