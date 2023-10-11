Энес Кантер: пусть бог защитит невинных, как в Израиле, так и в Палестине

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом высказался по поводу палестино-израильского конфликта.

«Как мусульманин я не могу приветствовать смерть невинных людей с любой стороны – независимо от религии, цвета кожи или этнической принадлежности.

На самом деле страдают люди с обеих сторон, и мы не можем радоваться.

Пусть бог (аллах) защитит невинных, как в Израиле, так и в Палестине!» — написал Кантер в социальных сетях.

Напомним, 7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд — «Маккаби» Хайфа, «Бейтар» Иерусалим, «Хапоэль» Беэр-Шева, «Хапоэль» Тель-Авив и «Маккаби» Тель-Авив — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране было объявлено военное положение.