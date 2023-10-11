Атаман рассказал, почему 8 часов продержал игроков «Панатинаикоса» в тренировочном центре

Новый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман прокомментировал восьмичасовое занятие с командой на следующий день после победного матча с «Марусси» (82:71) в греческой лиге. Напомним, турецкому специалисту не понравилась игра команды в заключительной четверти, которую «Панатинаикос» начал с 24 очками преимущества.

«Мы провели четыре часа за просмотром видеообзоров. Возможно, на следующей неделе мы проведём таким образом семь часов. Мы работаем, у нас новая команда, и, честно говоря, эти четыре часа мы не только готовились к «Баварии». Мы анализировали свои ошибки и смотрели, что сделали правильно. Это было похоже на урок в начале учебного года, чтобы проверить себя. К «Баварии» это не имеет никакого отношения», — приводит слова Атамана Basket News.