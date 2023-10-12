Главный тренер «Милуоки» Гриффин рассказал, когда вместе сыграют Адетокунбо и Лиллард

Главный тренер «Милуоки Бакс» Эдриан Гриффин заявил, что звёздные игроки команды Дэмьен Лиллард и Яннис Адетокунбо выйдут вместе на площадку в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает обозреватель ESPN Малика Эндрюс в своих социальных сетях.

Отметим, что на данный момент проходят игры в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча «Лейкерс» — «Милуоки» запланирована на понедельник, 16 октября. Начало матча — 2:00 мск.

В минувшем сезоне Лиллард в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Отметим, что в межсезонье неоднократно сообщалось, что звёздный разыгрывающий сделал запрос на обмен. Тогда говорилось, что игрок хочет продолжить карьеру исключительно в «Майами Хит».

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки: