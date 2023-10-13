Журналист Boston Globe рассказал о планах «Бостона» на Джру Холидэя

Североамериканский журналист и обозреватель Boston Globe Адам Химмельсбах заявил, что разыгрывающий Джру Холидэй и «Бостон Селтикс» заинтересованы в подписании нового контракта.

«Поговорив с людьми с обеих сторон, кажется, что они заинтересованы [в продлении контракта]. Джру Холидэю придётся подождать шесть месяцев, чтобы заключить новый контракт. Поэтому я думаю, что всё произойдёт 2 апреля [2024 года], когда он будет иметь на это право. «Бостон» точно не арендует Холидэя», — заявил Химмельсбах во время подкаста Celtics Beat.

Отметим, что «Бостон» выменял у «Портленд Трэйл Блэйзерс» опытного защитника Холидэя, закрыв позицию разыгрывающего после того, как расстались с Маркусом Смартом. За игрока «кельты» отдали Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.

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