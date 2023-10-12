Брэдли Бил — о Букере и Дюранте: немного сюрреалистично, когда играешь с ними каждый день

Новоиспечённый звёздный атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил прокомментировал совместное выступление со звёздными одноклубниками в лице атакующего защитника Девина Букера и лёгкого форварда Кевин Дюранта.

«Хорошая взаимосвязь. Это немного сюрреалистично, когда играешь с ними каждый день. Это не что иное, как плавный переход», — заявил Бил во время интервью.

В межсезонье Брэдли был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Финикс». По итогам сделки «Вашингтон» приобрёл Криса Пола, который впоследствии был отчислен, Ландри Шамета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Бил провёл в «Уизардс» все 11 лет своей карьеры. Столичный клуб задрафтовал игрока в 2012 году под третьим номером. За 11 сезонов защитник сумел трижды стать участником Матчей всех звёзд.

Брэдли Бил показался в форме «Финикс Санз»: