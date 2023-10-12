Эксперт объяснил формулу успеха Майкла Джордана, Коби Брайанта и Мэджика Джонсона

Автор биографии Майкла Джордана Роланд Лэзенби рассказал о том, какие качества отличали баскетболиста от других. В один ряд к Майклу Джордану Лэзенби поставил Коби Брайанта и Мэджика Джонсона.

«Все эти парни обладают железной волей в сочетании с их драйвом и атлетическими способностями. Они не собираются прогибаться. Они не собираются ломаться. Они сделают то, что не могут сделать другие хорошие спортсмены. Вы можете считать кого-то великим игроком, но на самом деле у него нет воли к достижению цели. Для этого нужны другие вещи — удача и здоровье.

Подростковой травмой Джонсона была гибель его старшего брата Дэвида на корейской войне. Майклу Джордану пришлось преодолевать свои трудности, он боролся со всеми видами разочарований и отцовским неодобрением. Коби пришел в команду, и ему пришлось нелегко, потому что он был так молод после окончания школы… Коби едва не разрушил свою карьеру. Но у него хватило воли восстановить её в лучшем виде», — приводит слова Лазенби Sportskeeda.

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане: