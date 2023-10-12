Майк Браун – о роли Александара Везенкова в «Кингз»: он должен заслужить игровое время

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун рассказал о роли форварда Александара Везенкова, который перебрался в НБА из греческого «Олимпиакоса» в это межсезонье.

«Это не моя философия — давать игровое время, независимо от того, насколько успешен игрок в новой среде. Я не тот тренер, который скажет: «Он хорошо играл в другой команде, теперь после прихода к нам он будет выступать по 30 минут». Мы должны посмотреть, что будет на паркете. Когда мы пытались заполучить Везенкова, я сказал ему, что он должен заслужить игровое время», – приводит слова Брауна Eurohoops.

Напомним, Везенков перешёл в «Кингз» в минувшем межсезонье. Соглашение рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн. Отметим, что в прошлом сезоне форвард стал MVP Евролиги в составе «Олимпиакоса».