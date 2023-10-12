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Менеджер «Милуоки» Хорст: сделали всё возможное, чтобы с Адетокунбо играли лучшие игроки

Менеджер «Милуоки» Хорст: сделали всё возможное, чтобы с Адетокунбо играли лучшие игроки
Дэмьен Лиллард
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Генеральный менеджер «Милуоки Бакс» Джон Хорст рассказал об обмене Дэмьена Лилларда и о том, как команда продолжает стараться угождать главной звезде «оленей» Яннису Адетокунбо.

«Думаю, что за последние пару лет мы сделали всё возможное, чтобы выпустить на паркет лучших игроков вместе с Яннисом. И делали всё для Адетокунбо и организации. Нет никаких сомнений в том, что мы инвестировали в него и всю команду.

Приобретение Дэмиана Лилларда было лучшим решением для организации сейчас и думаю, в будущем. Мы очень рады, что провели этот обмен», – сказал Хорст в эфире программы NBA Today.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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