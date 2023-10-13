Шакил О'Нил рассказал, почему Леброн Джеймс принимает участие в очередном сезоне НБА

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказался об очередном сезоне звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн хочет сделать так, чтобы его рекорд [по набранным очкам] не был побит в ближайшие 60–70 лет», — приводит слова О'Нила аккаунт ESPN в социальных сетях.

Грядущий сезон НБА станет 21-м в карьере именитого форварда. Уже 30 декабря 2023 года ему исполнится 39 лет. После того как Андре Игуодала и Юдонис Хаслем завершили карьеру, Леброн стал самым возрастным игроком НБА.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА: