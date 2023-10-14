Эксперт рассказал, в каком случае Кайри Ирвинг может воссоединиться с Леброном Джеймсом

Североамериканский журналист и аналитик Грег Шварц в одном из своих последних материалов на портале Bleacher Report рассказал, при каких обстоятельствах звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг может оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс» и воссоединиться таким образом со звёздным лёгким форвардом Леброном Джеймсом.

«Некоторые в лиге полагают, что Ирвинг в конечном итоге вернётся к Леброну Джеймсу [в «Лейкерс»], который, как утверждалось, обсуждал с Ирвингом воссоединение прошлым летом. Сами комментарии Ирвинга указывали на то, что он рассматривал возможность воссоединения, но в конечном итоге вместо этого получил большую зарплату в «Далласе».

Сначала получить хороший контракт, а затем отправиться в другой пункт назначения — это уже норма в современной НБА. При условии, что «Даллас» снова будет иметь больше поражений, чем побед, и при этом будет рисковать пропустить плей-офф, Ирвинг снова может быть востребован на рынке. Если дела Кайри в «Далласе» пойдут не так, как он этого хотел, ожидайте, что он переберётся в «Лейкерс», — сказано в статье.

Кайри Ирвинг посетил 4-й матч «Лейкерс» – «Денвер»: