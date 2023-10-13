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Эксперт объяснил, почему предпочитает Виктора Вембаньяму Яннису Адетокунбо

Эксперт объяснил, почему предпочитает Виктора Вембаньяму Яннису Адетокунбо
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Известный баскетбольный аналитик и эксперт Крис Бруссард рассказал, почему предпочитает центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. По мнению Бруссарда, в арсенале Вембаньямы больше навыков. При этом Крис заявил, что Яннис – второй лучший игрок в мире.

«Яннис – второй лучший игрок в мире. Он отличный баскетболист. Но он не из тех, на кого можно положиться. У Вемби гораздо больше преимуществ, чем у Янниса», — сказал Бруссард в эфире First Things First.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. Француз принял решение пропустить чемпионат мира, который прошёл в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, чтобы лучше подготовиться к дебюту в НБА.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

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