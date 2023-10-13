Гилберт Аренас: сколько бы я набирал в 90-е? По сотне очков

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас заявил, что набирал бы по сто очков в среднем за матч, если бы играл в лиге в 90-х годах. Гилберт начал профессиональную карьеру в 2001 году и закончил её в 2013-м. В среднем он набирал 20,7 очка.

«Сколько бы я набирал в 90-е? По сотне очков», — сказал Аренас в эфире GilsArenaShow.

Гилберт также добавил, что в те времена в каждой команде было только по «полтора скорера». И с его навыками у него получилось бы добиваться такой впечатляющей статистики.

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