Дарвин Хэм — о переходе Кристиана Вуда в «Лейкерс»: я надоедал Пелинке

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о том, как он с генеральным менеджером «озёрников» Робом Пелинкой пытались подписать баскетболиста Кристиана Вуда.

Я надоедал Робу Пелинке (генеральному менеджеру «Лос-Анджелес Лейкерс». – Прим. «Чемпионата»). Я звонил ему не каждый день. Это были звонки через день и смс. Я был с ним на связи. В это время пытался поддерживать контакт с Вудом и сказал ему: «Мы здесь, братан, и у нас есть возможность добиться чего-то вместе».

Я не знаю, что произошло в Далласе, и это не моё дело. Я просто не знаю. Люди говорят, что он ленивый и не играет в защите. Я знаю этого парня. Знаю, что он готов сделать для меня, чтобы полностью оправдать мои ожидания с начала тренировочного лагеря.

И поэтому я не сужу о своих отношениях, основываясь на мнении других людей об определённых личностях. Я общаюсь напрямую, и я знаю, на что он способен», – сказал Хэм в беседе с журналистом Andscape Марком Джеем Спирсом.